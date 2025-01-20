Жодного шансу для росіянки: Світоліна пробилася до 1/4 фіналу Australian Open-2025

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено обіграла Вероніку Кудерметову, яка представляє Росію під нейтральним прапором, з рахунком 6:4, 6:1.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Турнир.

Матч став третьою зустріччю тенісисток, і Світоліна здобула свою першу перемогу над Кудерметовою, впевнено вийшовши до чвертьфіналу Australian Open.

Гра почалася напружено: Кудерметова повела 4:1, проте Еліна швидко перехопила ініціативу, взявши п’ять геймів поспіль. У другому сеті українка продовжила домінувати, демонструючи агресивну подачу, точні виходи до сітки та потужні удари. Суперниця зазнавала труднощів із подачею і часто помилялася, що дозволило Світоліній впевнено завершити матч за 1 годину 20 хвилин.

Статистика матчу підкреслює перевагу української спортсменки: Світоліна оформила п’ять ейсів за трьох подвійних помилок, реалізувала п’ять із дев’яти брейкпойнтів і показала стабільну гру на своїй подачі. Кудерметова, навпаки, не подала жодного ейсу, а відсоток її першої подачі склав лише 43%.

Тепер Світоліна втретє зіграє у чвертьфіналі Australian Open і в 12-й раз на турнірах серії Grand Slam. Її наступна суперниця визначиться в матчі між Оленою Рибакіною та Медісон Кіз. Зустріч запланована на 22 січня.

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