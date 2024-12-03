Помер ексчемпіон світу з боксу Ісраель Васкес: чим він запам’ятався та що стало причиною смерті

Не стало спортсмена у віці 46 років.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

«Спасибі тобі, Ісраелю, за стільки чудових спогадів, які ти подарував нам своїми діями на рингу, але найголовніше — за його межами. Ти тепер вічний. Спочивай з миром. Все буде добре», — написав Сулейман в Instagram, доповнивши публікацію фотографією з чемпіонського поєдинку Васкеса.

Причина смерті Ісраеля Васкеса

Після одного з боїв Васкес почав скаржитись на проблеми з правим оком, які зрештою призвели до його видалення та встановленні протезу.

У 2019 році йому діагностували невиліковну хворобу — системну склеродермію. Це аутоімунне захворювання, що вражає сполучну тканину.

У 2024 році у спортсмена виявили рак, який, на жаль, забрав життя чемпіона.

Чим запам’ятався Васкес

В професіональному ринзі Васкес провів 49 поєдинків, в 44 з них отримав перемогу, 32 — нокаутом.

Чотири рази зустрічався на ринзі зі своїм співвітчизником Рафаелем Маркесом, в яких двічі переміг і двічі програв. Другий і третій бій тетралогії визнані «боями року» за версією The Ring.

Раніше ПЛ писала про те, що завадило Кличкові стати суперником Дюбуа.