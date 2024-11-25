ПСВ — «Шахтар»: який прогноз та матч Ліги чемпіонів та де дивитись пряму трансляцію

Які прогнози букмекерів на матч та де дивитись гру, розкаже Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Коли і де відбудеться матч

Поєдинок ПСВ – «Шахтар» відбудеться 27 листопада в Ейндховені на «Філіпс Стадіон». Старт матчу о 22:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів на матч ПСВ — «Шахтар»

Фахівці контори Bwin визначили команду Нідерландів однозначним фаворитом протистояння. На успіх «фермерів» приймають ставки з показовим коефіцієнтом 1,43. Натомість на перемогу команди Маріно Пушіча заклали кеф 6,75. Навіть підсумкова нічия значно вірогідніша з балом 4,75.

Українська букмекерська контора Favbet приводить трохи інші цифри щодо успіху «Шахтаря». Якщо на перемогу ПСВ приймають ставки зі схожим балом 1,44, то на успіх «гірників» заклали коефіцієнт 7,00. Кеф на нічию за підсумком 90 хвилин склав 5,20.

Де дивитись пряму трансляцію

Поєдинки «гірників» у Лізі чемпіонів у цифровому мовленні T2 показувати не будуть. Усі матчі основного раунду головного єврокубка на території України можна буде дивитися на платформі MEGOGO. Наживо матч буде доступний у передплатах «Максимальна», «Спорт» і MEGOPACK XL.

«Шахтар» у Лізі чемпіонів 2024/25

Команда Пушіча розпочала турнір із нічиєї проти італійської «Болоньї» (0:0).

Далі «гірники» зазнали двох поразок. Номінально домашній матч «Шахтар» розгромно програв «Аталанті» з Бергамо (0:3). Від лондонського «Арсенала» на виїзді «Шахтар» пропустив лише один м’яч.

Першу перемогу «гірники» здобули у 4-му турі, здолаавши швейцарський «Янг Бойз» (2:1).

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