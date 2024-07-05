Євро-2024: за що УЄФА може покарати Кріштіану Роналду

Йдеться про використання футболістом під час Євро-2024 пульсометра від компанії, яка розмістила його статистику після матчу зі Словенією. Таким чином, зірковий форвард звинувачується у незаконній рекламі продукту.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Xsport.

П’ятиразовий володар «Золотого м’яча» під час чемпіонату Європи провів несанкціоновану рекламу компанії WHOOP, яка займається розробкою електроніки, яку носять спортсмени. За це португальській зірці загрожує штраф.

Рікардо Форт, екс-голова відділу глобального спонсорства компаній Visa і Coca-Cola, заявив, що їхня співпраця була неправильною і що гравця та компанію варто покарати за їхні дії.

«Співпраця Кріштіану Роналду та WHOOP на Євро-2024 – це маркетинг-засідка. Це незаконно, і обидві сторони, гравець та компанія, повинні бути оштрафовані», – написав Рікардо Форт у соцмережах.

Схожий інцидент стався на Євро-2012. Тоді Ніклас Бендтнер під час свіяткування свого голу, підняв футболку, оголивши спідню білизну з логотипом Paddy Power. Тоді керівний орган UEFA оштрафував датського футболіста на суму більше 94 тисячі євро і дискваліфікував його на один матч.

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