«Динамо» — «Зоря»: як пройшла гра і хто став ближче до фіналу УПЛ

Підопічні Олександра Шовковського в номінально гостьовій грі, яку провели на клубному стадіоні «біло-синіх», показали вражаючий результат. Матч закінчився з рахунком 3:0 на користь «Динамо».

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Обозреватель.

Як пройшла гра

З початку матчу кияни володіли ігровою та територіальною перевагою, і вже на сьомій хвилині зустрічі вони забили перший гол. Господарі стадіону змогли прорватися до воріт суперників, проте одному із захисників, як здавалося, вдалося відвести загрозу. Однак після його торкання на удар вивели хавбека Олександра Андрієвського, який з лінії штрафного майданчика пробив у протихід воротареві.

В середині першої половини гри Владислав Кабаєв подарував «біло-синім» забили другий гол. Півзахисник киян протягнув м’яч і з 25 метрів відправив його практично в дев’ятку воріт «Зорі».

З початком другого тайму кияни продовжували тиснути на суперника. На 67-й хвилині їм вдалося забити третій гол. На цей раз відзначився нещодавній дебютант збірної України Володимир Бражко, який замкнув дальню штангу після розіграшу кутового та поставив крапку у матчі. Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь «біло-синіх».

Таким чином, кияни здобули 14-ту перемогу в сезоні та посіли третє місце у турнірній таблиці УПЛ. Наразі «Динамо» на два очки відстає від «Шахтаря».

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