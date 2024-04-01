Французька Ліга 1: з яким результатом завершився матч Марсель – ПСЖ

Про те, як пройшов матч і з яким результатом він завершився, пише Первая Лента з посиланням на «Футбол 24».

Огляд матчу

Марсель програв ПСЖ з рахунком 0:2.

Варто зазначити, що останні два матчі Марсель програв, але вчора був особливий день – Ле Класік. Для ПСЖ ця гра не мала настільки великого значення. Турнірна ситуація склалась так, що за виїзну поразку в Провансі ніхто б не критикував.

Десь з таким настроєм гості й почали матч. Обамеянг і компанія добряче шматували оборону суперника. Не вистачало лише пробити ворота. Наприкінці першого тайму й парижани допомогли. Беральдо отримав пряму червону картку. Втім, епізод дуже не однозначний. Арбітр спочатку показав жовту Ернандесу, але після перегляду повтору встановив справжнього винуватця і посилив покарання.

Незважаючи на те, що ПСЖ грали в меншості, вони не боялись атакувати, й уже на старті другої половини гри їм вдалося забити гол. Господарі доволі швидко відігралися. Після прориву Харіта дуже потужний удар вийшов у Верету. Однак його не зарахували через офсайд.

Наступною помітною подією в матчі стала заміна Мбаппе. Француз вчергове не стримував емоцій, продемонструвавши, що йому таке ставлення не подобається. Але Луїс Енріке вгадав із замінами. Гравці, які вийшли, за підтримки Хакімі забили ще один гол. Асенсіо асистував, Рамуш забив.

Численні атаки Марселя не були безнадійними, але феноменальну гру провів Доннарумма. Італійський голкіпер не раз по-справжньому рятував свою команду. Зрештою, ПСЖ здобув перемогу й закріпився у топі турнірної таблиці Ліги 1. Марсель зайняв сьоме місце.

Раніше ПЛ писала про те, кому прогнозують перемогу у поєдинку Усик – Ф’юрі.