«Им не место в цивилизированном спорте: украинский спортсмен высказался по поводу участия россиян в Олимпиаде 2024

Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на фрагмент интервью спортсмена в эфире программы «Круг спорта».

Известно, что Украина примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, которые состоятся с 26 июля по 11 августа.

По мнению Беленюка, участие в Олимпийсках играх – это демонстрация того, насколько сильной нацией являются украинцы при всех сложностях и препятствиях. Однако есть и проблема, которая может демотивировать участников со стороны Украины. Она связана с допуском россиян к участию в Олимпийских играх 2024 года. Дело в том, что председатель оргкомитета Тони Эстанге заявил, что они готовы приветствовать российскую делегацию в соответствии с указанными правилами, то есть, без флагов, гимнов, должностных лиц и командных видов спорта.

Беленюк считает, что россиянам «не место в цивилизованном мире, цивилизованном спорте». Он добавил, что они должны организовывать свои игры у себя дома, «как они это уже делали, после паралимпиады в 2022 году, когда их отстранили».

При этом олимпийский чемпион по греко-римской борьбе поделился своим взглядом на то, как должны вести себя украинцы в этой ситуации.

По его словам, укранские спорстмены должны продолжать бороться, давить на международный олимпийский комитет и руководство страны, которая проводит эти игры. В то же время он заявил, что Франции стоило бы выразить свою солидарность с Украиной и показать это не на словах, а на деле.

Напомним, Зеленский встретился с генсеком НАТО в Давосе.