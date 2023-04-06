Спорт

УЕФА не стала исключать команды из беларуси из соревнований

Photo of Admin Admin Send an email 4 дня agoОбновлено: 6 апреля, 2023
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Исполнительный комитет УЕФА принял решение против исключения команды из беларуси. Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на Sportschau.

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«Футбольные команды из Беларуси также по-прежнему смогут принимать участие в международных соревнованиях. Исполнительный комитет УЕФА принял решение против исключения», — говориться в сообщении.

Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил, что страна будет лишена права проведения женского чемпионата по футболу для спортсменок до 19 лет.

«Мы обсудили беларусь и решили, что страна будет лишена женского чемпионата до 19 лет», — сказал Чеферин.

В остальном по его словам «ситуация находится на контроле».

Ранее к Чеферину пришло письмо от более чем 100 депутатов Европарламента, которые призвали исключить беларусь. В письме депутатов говорилось: «Тот факт, что белорусская сборная участвует в чемпионате Европы, позже будет использован (президентом) лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что он хорошо известен в международном сообществе».

Уимблдон — не единственное спортивное соревнование, где сталкиваются с участием российских и белорусских спортсменов. Международный олимпийский комитет предположил, что есть «слишком много войн», чтобы запретить им участие в играх.

Правительство Украины приняло протокольное решение о предложении участвовать украинским спортсменам только в тех отборочных турнирах на Олимпийские игры в Париже, где не будет россиян.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 4 дня agoОбновлено: 6 апреля, 2023
0 Менее минуты назад
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