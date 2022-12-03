Спорт

Полтавская «Ворскла» в третий раз подряд одержала победу в Кубке Украины по футболу среди женщин

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 3 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Полтавская "Ворскла" в третий раз подряд одержала победу в Кубке Украины по футболу среди женщин
Источник: ФК «Ворскла»

В Кубке Украины по футболу среди женщин определились победительницы 2022 года. В финале сошлись лидера чемпионата Украины — полтавская “Ворскла” — и кузнечный “Колос”, который занимает четвертое место в Высшей лиге.

Об этом сообщает со ссылкой на Общественное спорт.

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На пути к финалу “Ворскла” одолела в полуфинале криворожский “Кривбасс” (3:1), а “Колосс”  — владимирский “Ладомир” (1:0). Обе команды-финалистки определились в овертайме.

“Ворскла” и “Колосс” уже встречались в новом сезоне чемпионата Украины: в октябре их поединок завершился победой полтавок с счетом 2:0 . На этот раз победа снова была за подопечными Натальи Зинченко.

На первом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская индивидуальная гонка.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 3 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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