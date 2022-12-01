Украинец завоевал еще одно «золото» юниорского ЧМ-2022 по прыжкам в воду

Еще один украинский спортсмен завоевал медаль чемпионата мира-2022 среди юниоров, который продолжается в канадском Монреале. «Золото» получил 14-летний Кирилл Азаров, победивший в прыжках с метрового трамплина среди мужчин в категории B (спортсмены 14-16 лет). Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта.

«Кирилл Азаров стал чемпионом мира среди юниоров в прыжках в воду с метрового трамплина среди возрастной группы В. Спортсмен лидировал в предварительном раунде и никому не отдал свою победу в финале, набрав в итоге 431.90 балла. На метровом трамплине Кирилл также является действующим чемпионом Европы среди юниоров», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это вторая медаль и второе «золото» сборной Украины на этом мировом первенстве. Накануне Кирилл Болюх победил в прыжках с 3-метрового трамплина.

Чемпионат мира продлится до 4 декабря.

Украинка Екатерина Байндл пробилась во второй круг турнир в Женской теннисной ассоциации (WTA) Credit Andorra Open в Андорре.

По материалам: УНН