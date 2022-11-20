Спорт

Женская сборная Украины по гандболу узнала соперника в раунде плей-офф отбора на ЧМ-2023

Photo of Admin Admin Send an email 46 минут agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Женская сборная Украины по гандболу узнала соперника в раунде плей-офф отбора на ЧМ-2023

Женская сборная Украины по гандболу встретится с Северной Македонией в плей-офф отбора на чемпионат мира-2023, передает

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За путевку на ЧМ-2023 «сине-желтые» будут бороться с Северной Македонией.

Первая игра второго отборочного этапа состоится 7/8 апреля, ответный матч запланирован на 11/12 апреля.

В первом раунде квалификации Украина в двухматчевом противостоянии победила Люксембург.

«Сине-желтые» одержали две победы – 36:13 и 30:11.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 46 минут agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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