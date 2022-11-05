Дзюдоист Халматов выиграл «серебро» на турнире серии Grand Slam

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Украинский дзюдоист Дильшот Халматов получил награду на турнирах по дзюдо серии Grand Slam. В Баку Халматов выиграл серебряную медаль в весовой категории до 60 кг, передает

Халматов одержал победы над представителем Турции Салихом Йылдызом, двукратным чемпионом Европы испанцем Франсиско Гарригосом и в полуфинале одержал верх над Кемраном Нуриллаевым из Узбекистана.

В решающей схватке Дильшот уступил азербайджанцу Балабаю Агаеву.

Турнир серии Grand Slam в азербайджанской столице продлится до 6 ноября.

Украину представляют 8 спортсменов. Всего на соревнования заявлены более 350 участников из 61 страны мира.

По материалам: УНН