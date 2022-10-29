Старт 10-го тура УПЛ: «Металлист 1925» уступил «Заре»

10-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ) начался поединком между «Металлистом 1925» и «Зарей». Матч состоялся на НСК «Олимпийский» в Киеве и завершился поражением «Металлиста 1925», счет 0:3, пишет

Голы Вячеслава Чурко, который отличился на 38-й минуте, Дениса Нагнойного (45) и Максима Имерекова (58) принесли «Заре» успех.

Во второй игровой день тура, сегодня, 29 октября, встретятся «Ворскла» и «Минай» (начало матча в 13.00), «Шахтер» и «Александрия» (17.00).

30 октября, сыграют: «Днепр-1» — «Черноморец» (Одесса) — 13.00, «Львов» — «Металлист» (Харьков) — 13.00, «Динамо» (Киев) — «Кривбасс» (Кривой Рог) — 17.00.

31 октября, «Колос» сойдется с «Вересом» (13.00).

Матч «Ингулец» — «Рух» перенесен.

В турнирной таблице УПЛ лидирует «Днепр-1» 22 очка (после 8-ти игр). Второй «Шахтер» — 19 (7). У «Зари» тоже 19 очков, но после 9-ти матчей.

По материалам: УНН