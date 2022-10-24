Спорт

Этап Кубка мира по плаванию: украинец Романчук завоевал серебро

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 24 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Этап Кубка мира по плаванию: украинец Романчук завоевал серебро

. Двукратный медалист Олимпийских игр в Токио-2020 украинец Михаил Романчук получил серебряную награду на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который завершился сегодня в Берлине, передает со ссылкой на НОК.

Украинский спортсмен показал второе время на дистанции 1500 м вольным стилем — 14:26.69, уступив лишь немцу Флориану Велльброку (14:25.41).

Украинец Михаил Романчук с национальным рекордом завоевал золотую медаль на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 24 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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