Этап Кубка мира по плаванию: украинец Романчук завоевал серебро

. Двукратный медалист Олимпийских игр в Токио-2020 украинец Михаил Романчук получил серебряную награду на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который завершился сегодня в Берлине, передает со ссылкой на НОК.

Украинский спортсмен показал второе время на дистанции 1500 м вольным стилем — 14:26.69, уступив лишь немцу Флориану Велльброку (14:25.41).

Украинец Михаил Романчук с национальным рекордом завоевал золотую медаль на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.

По материалам: УНН