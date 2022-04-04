Спорт

Оккупанты обстреляли тренировочную базу «Шахтера» под Киевом

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Оккупанты обстреляли тренировочную базу "Шахтера" под Киевом

Во время боев под Киевом российские оккупанты обстреляли тренировочный комплекс донецкого футбольного клуба «Шахтер». Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на Twitter ФК.

«Тренировочный комплекс «Шахтера» подвергся обстрелам во время боев под Киевом», — говорится в сообщении.

Как отметили, один из снарядов попал в тренировочное поле, еще один — в помещение с экипировкой.

Добавили, что 3 апреля взрывотехники ГСЧС разминировали дороги, ведущие к территории комплекса «Святошин». Доступ к инфраструктуре восстановили.

Один зі снарядів поцілив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіровкою.Вибухотехніки ДСНС учора розмінували дороги, які ведуть до території комплексу «Святошин». Доступ до інфраструктури відновлено.#StopRussianAggression #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XklGsevOtp

— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 4, 2022

Российские оккупанты обстрелами уничтожили спортивный комплекс в Рубежном Луганской области.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Никто не вел переговоров с Гитлером»: премьер Польши раскритиковал Макрона за частые звонки Путину

8 минут ago

Білоруські ЗМІ опублікували дані окупантів, які відправляли до росії награбоване в Україні майно

23 минуты ago

Главное за понедельник: нефтегазовое эмбарго РФ, ЕБРР больше не будет финансировать Россию и Беларусь

38 минут ago

Имя путина навсегда будет связано с жестокими и дикими преступлениями — посол Канады в ООН

53 минуты ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button