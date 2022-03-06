» src=»https://pl.com.ua/wp-content/uploads/2022/03/4da4abe3cd985d97da99bcc82e81ad07.jpg» alt=»ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований» width=»100%» />

ФИФА и УЕФА сегодня решили отстранить сборную России от международных соревнований. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook, пишет

“ФИФА и УЕФА сегодня совместно решили, что все российские команды, будь то национальные представительные команды или клубные, будут отстранены от участия как в соревнованиях ФИФА, так и УЕФА”, — сообщил министр.

Также с его слов, Швейцария приняла решение поддержать полный пакет санкций ЕС против России за нападение и войну в Украине. И закрыла небо. Нейтральная Швейцария впервые такое делает.

Великобритания решила не предоставлять доступ к любым судам под российским флагом, зарегистрированных, которые принадлежат, контролируются, зафрахтованные или эксплуатируемые РФ.

«Досадно, что пока не могу рассказать о странах, которые впервые в истории предоставляют нам свое оружие. Но когда-нибудь обязательно расскажу. Это удивительно, как мир сплотился вокруг Украины и прямо сейчас принимает решения, которые еще неделю были невозможными.

Украина — невозможное возможное», — отметил глава украинской дипломатии.

О своих решениях объявили и сами футбольные ассоциации на официальном сайте.

“Футбол здесь полностью един и в полной солидарности со всеми пострадавшими людьми в Украине”, — сказано в совместном заявлении ФИФА и УЕФА.

По материалам: УНН