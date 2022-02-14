Что это было? Россиянку, которую ранее поймали на допинге, допустили к участию на ОИ-2022

Российская фигуристка, главная фаворитка женского одиночного катания на Олимпиаде в Пекине Камилла Валиева была допущена к соревнованиям. Ранее в ее пробе был найдет запрещенный препарат.

Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить россиянку до участия в женском одиночном турнире в Пекине. Выездное заседание суда рассмотрела дело спортсменки и приняло такое решение, пишет Первая Лента.

Несколько дне назад Международное агентство по тестированию подтвердило, что Валиева сдала положительный тест на запрещенное вещество триметазидин. Тест был сдан еще 25 декабря 2021 года во время чемпионата России. Однако результаты появились только сейчас.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, на следующий день она его успешно оспорила. В итогеМОК, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение.

Несмотря на то, что россиянку допустили до выступлений, уже после завершения соревнований ее могут дисквалифицировать. Так как сейчас CAS принимал решение только по временному отстранению.

Анонс дня на Олимпиаде в Пекине читайте здесь.