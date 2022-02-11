Пекин-2022: 12 февраля: мужской спринт в биатлоне, старт Назарова и Никитина

12 февраля, в субботу, будет разыграно шесть комплектов наград. Украинцы снова продолжат пристально смотреть за биатлонистами, ведь только там пока есть хоть какие-то шансы на медали.

Медали

На данный момент хотя и без наград, но девушки в биатлоне выступают лучше, чем мужчины. Юлия Джима уже дважды была в топ-10 в личных гонках, теперь и мужской части команды, которая считалась сильнее, пора продемонстрировать свой класс. Украину в мужском спринте представят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Напомним, что в индивидуальной гонке лучшим из украинцев стал Пидручный. С тремя промахами он показал 18 результат. Надеемся на улучшение результатов.

11:00 Биатлон. Мужчины. Спринт, 10 км.

Свои выступления на Олимпиаде завершат украинские прыгуны с трамплина. Она выступят на большом трамплине. Сразу два украинца сумело преодолеть квалификацию из трех. Евгений Марусяк стал 49, а Виталий Калиниченко, который прыжки на нормальном трамплине пропустил из-за ковида, – 42. Попадание в топ-40 будет успехом для украинцев.

14:00 Прыжки с трамплина. Мужчины. Индивидуальное первенство, большой трамплин.

Очередные награды будут разыграны в лыжных гонках. На этот раз женщины будут соревноваться в эстафете 4х5 км. Украину представят Виктория Олех, Валентина Каминская, Марина Анцибор и Дарья Рублева.

09:30 Лыжные гонки. Женщины. Эстафета, 4х5 км.

Очередные награды также будут разыграны в снобординге. Там Украина не будет представлена.

04:50. Сноуборд. Сноуборд-кросс, смешанные команды

В конькобежном спорте будут разыграны награды у мужчин на дистанции 500 метров.

10:53 Конькобежный спорт. Мужчины, 500 м.

Заключительные 3 и 4 заезды состоятся у женщин в скелетоне.

15:55 Скелетон. Женщины.

Другие соревнования

В фигурном катании на танцевальные дуэты ждет ритмический танец. Украину здесь представят Александра Назарова и Максим Никитин.

14.00 Танцы. Ритмический танец

Продолжатся соревнования в мужском и женском керлинге.

03.05 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Канада

03.05 Женщины. Групповой турнир. Корея — ОКР

03.05 Женщины. Групповой турнир. Япония — Дания

08.05 Мужчины. Групповой турнир. Италия — Китай

08.05Мужчины. Групповой турнир. Канада — Швеция

08.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — Швейцария

08.05 Мужчины. Групповой турнир. США — Норвегия

14.05 Женщины. Групповой турнир. ОКР — Япония

14.05 Женщины. Групповой турнир. Дания — Швейцария

14.05 Женщины. Групповой турнир. Великобритания — США

14.05 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Китай

В хоккее у женщин определят два последних полуфиналиста.