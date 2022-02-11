Пекин-2022: 12 февраля: мужской спринт в биатлоне, старт Назарова и Никитина
Очередная надежда на биатлон
12 февраля, в субботу, будет разыграно шесть комплектов наград. Украинцы снова продолжат пристально смотреть за биатлонистами, ведь только там пока есть хоть какие-то шансы на медали.
Медали
На данный момент хотя и без наград, но девушки в биатлоне выступают лучше, чем мужчины. Юлия Джима уже дважды была в топ-10 в личных гонках, теперь и мужской части команды, которая считалась сильнее, пора продемонстрировать свой класс. Украину в мужском спринте представят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Напомним, что в индивидуальной гонке лучшим из украинцев стал Пидручный. С тремя промахами он показал 18 результат. Надеемся на улучшение результатов.
- 11:00 Биатлон. Мужчины. Спринт, 10 км.
Свои выступления на Олимпиаде завершат украинские прыгуны с трамплина. Она выступят на большом трамплине. Сразу два украинца сумело преодолеть квалификацию из трех. Евгений Марусяк стал 49, а Виталий Калиниченко, который прыжки на нормальном трамплине пропустил из-за ковида, – 42. Попадание в топ-40 будет успехом для украинцев.
- 14:00 Прыжки с трамплина. Мужчины. Индивидуальное первенство, большой трамплин.
Очередные награды будут разыграны в лыжных гонках. На этот раз женщины будут соревноваться в эстафете 4х5 км. Украину представят Виктория Олех, Валентина Каминская, Марина Анцибор и Дарья Рублева.
- 09:30 Лыжные гонки. Женщины. Эстафета, 4х5 км.
Очередные награды также будут разыграны в снобординге. Там Украина не будет представлена.
- 04:50. Сноуборд. Сноуборд-кросс, смешанные команды
В конькобежном спорте будут разыграны награды у мужчин на дистанции 500 метров.
- 10:53 Конькобежный спорт. Мужчины, 500 м.
Заключительные 3 и 4 заезды состоятся у женщин в скелетоне.
- 15:55 Скелетон. Женщины.
Другие соревнования
В фигурном катании на танцевальные дуэты ждет ритмический танец. Украину здесь представят Александра Назарова и Максим Никитин.
- 14.00 Танцы. Ритмический танец
Продолжатся соревнования в мужском и женском керлинге.
- 03.05 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Канада
- 03.05 Женщины. Групповой турнир. Корея — ОКР
- 03.05 Женщины. Групповой турнир. Япония — Дания
- 08.05 Мужчины. Групповой турнир. Италия — Китай
- 08.05Мужчины. Групповой турнир. Канада — Швеция
- 08.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — Швейцария
- 08.05 Мужчины. Групповой турнир. США — Норвегия
- 14.05 Женщины. Групповой турнир. ОКР — Япония
- 14.05 Женщины. Групповой турнир. Дания — Швейцария
- 14.05 Женщины. Групповой турнир. Великобритания — США
- 14.05 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Китай
В хоккее у женщин определят два последних полуфиналиста.
- 06.10 Женщины. 1/4 финала. ОКР — Швейцария
- 10.40 Женщины. 1/4 финала. Финляндия — Япония