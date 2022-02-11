Спорт

Джима обновила лучший результат Украины на Олимпиаде в Пекине

Биатлонистка стала восьмой в спринтерской гонке.

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 11 февраля, 2022
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Украинка Юлия Джима продолжает успешные выступления на Олимпиаде в Пекине. Украинская биатлонистка во второй кряду личной гонке в Пекине попадет в топ-10.

Сегодня, 11 февраля, в Пекине состоялась спринтерская гонка среди женщин в биатлоне. Юлия Джима после 10 места в индивидуальной гонке провела очень сильно и спринтерскую. Она с одним промахом стала восьмой в итоговом протоколе, пишет Первая Лента.

Если бы не обидный промах на второй стрельбе украинка имела все шансы побороться за бронзовую награду. Несмотря на это, восьмое место – это пока лучший результат Украины на Олимпиаде в Пекине. Также – это очень хорошая стартовая позиция перед гонкой преследования, которая состоится в Пекине в воскресенье.

24 на финише стала Анастасия Меркушина, которая дебютировала на этой Олимпиаде и приехала в Пекин только после позитивного теста на ковид Елены Билюсюк уже на ОИ-2022. Меркушина показала неплохой ход и это позитивный результат перед эстафетой. Еще одна украинка Ирина Петренко стала 40 с двумя промахами.

Марте Олсбю Ройселанд из Норвегии выиграла золото.

Ранее мы публиковали анонс дня на Олимпиаде в Пекине.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 11 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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