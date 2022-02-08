Пекин-2022: украинцы не лучшим образом выступили в индивидуальной гонке в биатлоне

Сегодня, на Олимпийских играх в Пекине состоялась первая индивидуальная гонка среди мужчин в биатлоне. В ней приняли участие четыре украинца.

Лучший результат показал лидер команды Дмитрий Пидручный. Он с тремя промахами стал 18. При этом на лыжне у Дмитрия 12 результат. Это значит, что у Пидручного неплохая форма, а впереди еще минимум три гонки, пишет Первая Лента.

37 место занял Артем Прима. У него сразу четыре промаха и также неплохой результат на лыжне – 22 место. У дебютантов Олимпиады Антона Дудченко (4 промаха) и Богдана Цимбала (4 промаха) 50 и 55 место соответственно.

Победу в индивидуальной гонке на 20 километров одержал представитель Кантен Фийон Майе из Франции. Белорус Антон Смольский, который прошел всю дистанции чисто занял второе место. Йоханнес Тингнес Бё из Норвегии завоевал бронзу. Следующие два дня будут выходными для биатлонистов. А соревнования возобновятся женским спринтом в пятницу.

Напомним, что Юлия Джима в женской гонке стала десятой.