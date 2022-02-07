Джима показала лучший результат Украины на Олимпиаде в Пекине: однако пока без медалей

Только что в Пекине завершилась индивидуальная женская биатлонная гонка. Украинские спортсменки показали хорошие результаты, но до медалей не дотянулись.

Лучшей из украинок стала Юлия Джима. Она с двумя промахами показала десятый результат. Если бы не два промаха – Юлия выиграла бы золото, с одним промахом, была бы в топ-5. Джима провела очень хорошую гонку. Она и по чистому времени и по скорости на лыжне была в топ-10. Это дает надежду на удачное выступление в следующих гонках. Отметим, что это лучший результат для Украины на Олимпиаде в Пекине и лучший результат среди украинок в этом биатлонном сезоне, пишет Первая Лента.

Также хороший результат показала Ирина Петренко, которая прошла всю дистанцию чисто. Она с нулем промахов показала 11 результат. Еще одна представительница Украины Валентина Семеренко снялась с индивидуальной гонки.

Валентина выполнила первую стрельбу лежа без промахов, в стрельбе стоя она допустила 1 ошибку. Позже стало известно, что у Валентины был спазм и из-за этого она не смогла продолжить гонку.

Золото завоевала Дениз Херрманн из Германии.

Ранее мы публиковали анонс дня Олимпиады в Пекине.