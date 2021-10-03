Победа над «Саутгемптоном» вывела «Челси» в лидеры АПЛ

В поединке седьмого тура Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» обыграл на своем стадионе «Саутгемптон», сообщает со ссылкой на сайт «Челси».

Детали

В самом начале матча Треви Чалоба вывел свою команду вперед, забив уже второй гол за основную команду “синих”. До перерыва хозяева упустили еще несколько шансов увеличить счет, самым из которых был момент Тимо Вернера, который головой переправил снаряд в сетку после аккуратного навеса в исполнении Каллума Хадсона-Одои.

Однако, после вмешательства VAR гол был отменен из-за фол в начальной стадии атаки. Уже во втором тайме Бен Чилуелл сбил в своей штрафной Тина Ливраменто, и на этот раз помощь ассистентов для назначения пенальти главному арбитру не требовалось. Удар с точки хладнокровно реализовал Джеймс Уорд-Прауз, который вскоре был изгнан с поля за жесткий подкат в ногу Жоржиньо. Сначала капитану гостей была предъявлена ​​желтая карточка, однако после подсказки VAR и просмотра эпизода у бровки Мартин Аткинсон достал из кармана прямоугольник красного цвета.

Осадив владения гостей в концовке матча, “синие” добились своего благодаря Вернеру и Чилуеллу, которым на этот раз уже ничто не могло помешать переправить мяч в сетку — 3: 1.

Дополнение

Набрав тяжелые три очка, “Челси” переместился на первую строчку в турнирной таблице (16), однако для этого подопечным Томаса Тухеля пришлось всерьез попотеть.

По материалам: УНН