Теннисистка Цуренко победила россиянку на старте турнира WTA в Казахстане

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира WTA-250 «Astana Open», который проходит в Нурсултане, сообщает со ссылкой на сайт WTA.

В поединке стартового круга Цуренко встречалась с уроженкой России Виталией Дьяченко. Соперницы соревновались на корте в течение часа. За этот период киевлянка осуществила пять брейков и отдала один гейм на собственной подаче. Во второй партии россиянка решила отказаться от продолжения борьбы — 6:1, 3:1.

Следующей соперницей Цуренко станет победительница встречи между россиянкой Верой Грачевой и Кристиной Плишкова из Чехии.

Теннисист Марченко обыграл экс-полуфиналиста “Ролан Гаррос” в квалификации на турнире в Софии.

По материалам: УНН