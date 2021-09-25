Бокс: Джошуа нацелен на нокаут в бою с Усиком

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Джошуа (24-1, 22 КО) объявил план на предстоящий бой с Александром Усиком (18-0, 13 KO), передает со ссылкой на «Boxing Scene».

Джошуа заявил, что желает дать фанатам зрелищное шоу и нокаутировать оппонента. По словам британца, его физическая форма сейчас лучше, чем в поединке с Владимиром Кличко.

«Сейчас я чувствую себя лучше, чем перед боем с Кличко. Дело не в нервах, просто у меня больше опыта и я знаю, что делаю. Я знаю, что собираюсь сделать — нокаутировать Усика. Очевидно, что надо следовать своим установкам, но если это делать постоянно, то попадешь в нокаут. Я здесь для того, чтобы устроить зрелищное шоу. Люди хотят видеть нокауты. Это то, что мы должны предложить фанатам», — подчеркнул Джошуа.

Джошуа признался также, что он чувствует себя под давлением чтобы добиться впечатляющего результата, когда он впервые за три года вернется в бокс перед большой толпой болельщиков (в 2018 году на глазах 80 тыс. фанатов провел бой с Поветкиным на «Уэмбли»).

Противостояние Усик — Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне.

По материалам: УНН