Украинская прыгунья с шестом стала призером турнира в Швейцарии

Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко заняла второе место на последнем для себя легкоатлетическом старте сезона, состоявшимся в швейцарской Беллинцоне, передает со ссылкой на данные ФЛАУ.

В Беллинцоне рекордсменка Украины по прыжкам с шестом Килипко показала такой же результат, как и белоруска Ирина Жук и гречанка Екатерина Стефаниди — 4,50 м. Но за попытками наша атлетка заняла более высокую позицию, чем соперницы. Она вторая.

Победила словенка Тина Шуте (4,70 м).

Стоит отметить, что это четвертый подиум Килипко на международных стартах в 2021 году на открытом воздухе. Перед соревнованиями в Беллинцоне украинка финишировала второй на турнирах в Чехии и Германии и стала третьей в Карслруэ.

Украинские легкоатлетки стали призерами международных забегов.

По материалам: УНН