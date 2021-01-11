Спорт

Шахматистка из Украины стала победительницей представительного онлайн-турнира

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Шахматистка из Украины стала победительницей представительного онлайн-турнира

Юлия Осьмак

Киевский гроссмейстер Юлия Осьмак заняла первое место на “11th Sharjah International Cup for Women Online”, передает со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Шахматистка сборной Украины набрала 7 очков и стала единолично первой.

Отметим также результаты других наших финалисток:

11. Наталья Букса (Львов) – 5,5 балла; 15. Евгения Долуханова (Харьков) – 5.

Заметим, что соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. В отборе участвовали 483 участницы, в финале – 36.

Как сообщалось ранее в украинский шахматист стал призером соревнований в Испании.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
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