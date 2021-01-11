Спорт
Шахматистка из Украины стала победительницей представительного онлайн-турнира
Юлия Осьмак
Киевский гроссмейстер Юлия Осьмак заняла первое место на “11th Sharjah International Cup for Women Online”, передает со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Шахматистка сборной Украины набрала 7 очков и стала единолично первой.
Отметим также результаты других наших финалисток:
11. Наталья Букса (Львов) – 5,5 балла; 15. Евгения Долуханова (Харьков) – 5.
Заметим, что соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. В отборе участвовали 483 участницы, в финале – 36.
Как сообщалось ранее в украинский шахматист стал призером соревнований в Испании.
По материалам: УНН