Шахматистка из Украины стала победительницей представительного онлайн-турнира

Юлия Осьмак

Киевский гроссмейстер Юлия Осьмак заняла первое место на “11th Sharjah International Cup for Women Online”, передает со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Шахматистка сборной Украины набрала 7 очков и стала единолично первой.

Отметим также результаты других наших финалисток:

11. Наталья Букса (Львов) – 5,5 балла; 15. Евгения Долуханова (Харьков) – 5.

Заметим, что соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. В отборе участвовали 483 участницы, в финале – 36.

Как сообщалось ранее в украинский шахматист стал призером соревнований в Испании.

По материалам: УНН