Олимпиада в Токио: более 80% населения Японии выступает против проведения игр в этом году

Более 80% населения Японии считает, что Олимпийские игры в Токио, которые запланированы на лето этого года, необходимо отложить или отменить. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на АР.

“В ходе двух исследований более 80% опрошенных людей в Японии… считают, что Олимпийские игры в Токио нужно отменить или отложить. Они считают также, что Олимпийские игры могут не состояться”, – пишет издание.

Отмечается, что такие результаты – плохая новость для организаторов игр в Токио и Международного олимпийского комитета, поскольку они продолжают заявлять, что отложенные Олимпийские игры все-таки начнутся 23 июля.

“Токио борется со всплеском случаев COVID-19, что на прошлой неделе побудило правительство страны объявить чрезвычайное положение. Объявляя чрезвычайное положение, премьер-министр Йосихиде Суга выразил уверенность в том, что Олимпийские игры будут проведены”, – добавляет издание.

Сообщается, что Япония “относительно хорошо” контролирует распространение вируса, но всплеск усиливает скептицизм относительно необходимости проведения Олимпийских игр и опасности потенциального приезда в страну 15 тысяч олимпийских и паралимпийских спортсменов.

Так, как пишут в издании, на Олимпиаду также могут приехать десятки тысяч тренеров, судей, официальных лиц, VIP-персон, спонсоров, представителей СМИ и вещателей. Также непонятно, будут ли допускать иностранных болельщиков, так же как и неизвестно, примут ли участие в мероприятиях местные фанаты.

В Японии сообщили о около 3800 “коронавирусных” смертях в стране с населением в 126 млн человек.

“В телефонном опросе о том, можно ли провести Олимпийские игры, участвовал 1261 человек, 81% ответили “нет” и лишь 13% – ответили “да”. Количество ответов “нет” увеличилась на 18 пунктов по сравнению с аналогичным опросом в декабре”, – пишет издание.

Так, отмечается, что Япония официально потратит 15,4 млрд долларов на проведение Олимпийских игр, хотя несколько государственных проверок показывают, что эта цифра составит около 25 млрд долларов. Указывается, что 6,7 млрд долларов – это государственные деньги.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом, название Игр “Токио-2020” сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. В октябре премьер-министр Японии Йосихиде Суга озвучил твердое намерение провести Олимпийские игры летом 2021 года в Токио.

По материалам: УНН