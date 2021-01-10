Спорт
Украинский центровой стал одним из самых результативных в игре за “Барселону”
Центровой сборной Украины Артем Пустовой провел результативное выступление в матче за БК “Барселона”, передает со ссылкой на сайт “сине-гранатовых”.
Пустовой получил место в стартовом составе матча против “Манрезы”, который завершился уверенной победой “Барселоны” – 99:76.
Украинец оказался четвертым в матче по результативности. Наш “бигмен” продемонстрировал высокий процент попаданий – 6 из 8 с игры, и реализовал оба штрафных – 14 очков при 3 подборах за 23 игровых минутах.
Заметим, что “Барселона” имеет 15 побед в активе при 3-х проигрышах и занимает вторую строчку в турнирной таблице.
Как сообщалось ранее в ведущий клуб Украины подписал американского баскетболиста.
По материалам: УНН