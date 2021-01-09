Украинская биатлонистка попала в топ-10 спринта этапа Кубка мира

Женским спринтом открылся первый этап Кубка мира по биатлону в 2021 году, проходящей в Оберхофе (Германия), передает со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

В гонке не было равных норвежке Тирил Экхофф, которая завершила гонку с нулем в графе промахов на огневых рубежах. На 29,6 секунд от нее отстала шведка Ханна Эберг. Третьей стала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер.

В украинской команде лучшие кондиции в первой гонке января продемонстрировала Юлия Джима. Если бы у нее не было промаха на стойке, место в цветочной церемонии для нее сегодня было вполне реальным. Но даже десятая позиция с кругом штрафа – внушает солидный оптимизм результат 1:09,9 мин. Причем на последнем круге Джима выиграла три позиции – у совсем не слабых соперниц, как, например, Анаис Бескон и Моника Гойниш.

Единственной из украинских девушек, которая отстрелялась без штрафа, стала Дарья Блашко. Правда, по скорости ей еще предстоит “раскатиться” после рождественской паузы, а потому при двух нулях она пока заработала девять кубковых очков за тридцать второй место.

Еще две наших спортсменки вряд ли смогут записать эту гонку в актив. Елена Пидгрушная показала второй в команде ход, но на огневых рубежах работа не задалась: промах в “лежке” и два круга штрафа в стрельбе стоя отправили капитана женской сборной на пятьдесят третьей позиции. Анастасия Меркушина и вовсе промахнулась непривычно много для себя – четыре раза, и в итоге финишировала 92-й.

Добавим, завтра в Оберхофе пройдут две гонки преследования.

По материалам: УНН