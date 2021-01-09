НХЛ заявила о вспышке коронавируса в одном из клубов

Тест на коронавирусную инфекцию шестерых игроков и двух сотрудников клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) “Даллас Старз” дал положительный результат, передает со ссылкой на сайт НХЛ и “Далласа”.

“Даллас Старз” вряд ли начнет сезон 2020-21, как запланировано из-за положительных тестов на COVID-19 у шести хоккеистов и двух членов персонала команды.

“Организация “Старз” следовала и будет соблюдать всем протоколов НХЛ, государства и штатов по защите здоровья и безопасности своих игроков, персонала и общества”, – заявили в НХЛ.

Отметим, что НХЛ сделала объявление, что “Старз”, вероятно, смогут сыграть не раньше 19 января. 14 января они должны были провести первый матч сезона против “Флорида Пентерз” в “BB & T Center”. Также “Даллас” должен был сыграть 15 января с “Флоридой” и 17 и 19 января с “Тампа-Бэй Лайтнинг”.

По материалам: УНН