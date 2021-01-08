Призер УПЛ назвал пять соперников на международном тренировочном сборе

Стали известны первые пять соперников луганской “Зари” на учебно-тренировочном сборе в Турции, передает со ссылкой на сайт “Зари”.

12 января состоится первый товарищеский поединок. Соперник — польский футбольный клуб “Ракув”, находящийся сейчас на втором месте польского элитного дивизиона. От лидера первенства “Легии” команда отстает всего на один балл.

15 января “Заря” проведет второй товарищеский матч и соперником выступит еще один клуб польской Экстраклассы — “Пяст” из города Гливице.

19 января, в бронзового призера УПЛ будет проведена третья товарищеская встреча. Соперник — сербская “Войводина”.

20 января “Зари” будет противостоять еще один сербский клуб. С этим соперником команда неоднократно встречалась раньше “Вождовац”.

25 января состоится еще один товарищеский матч, а соперником выступит представитель Северной Македонии — “Шкендия”. После 18 туров “Шкендия” — лидер чемпионата.

Добавим, “Заря” в этом сезоне идет 4-й в УПЛ.

По материалам: УНН