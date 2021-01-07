ФЛАУ объявила имена лучших легкоатлетов года в Украине

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук и метатель молота Михаил Кохан признаны лучшими легкоатлетами 2020 году в Украине, информирует со ссылкой на сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Марина Бех-Романчук на первое место поставили все три категории голосующих (болельщики, эксперты (Совет ФЛАУ) и представители медиа). Несмотря на то, что 2020-й из-за пандемии и связанный с ней карантин был не столь насыщенным на соревнования, украинка смогла стартовать не только в Украине, но и за ее пределами. Хотя участие в международных соревнованиях было под вопросом до последнего момента.

В общем, год Бех-Романчук выдался хоть и необычным, но более чем успешным. Зимой она стала победительницей серии “World Indoor Tour”, выиграв все четыре этапа, в которых принимала участие — в Карлсруэ, Торуни, Глазго и Льеване. Летом выиграла два этапа “Бриллиантовой лиги” — в Стокгольме и Дохе. Также была первой на соревнованиях в Берлине и Хожуве и заняла вторые места в Секешфехервар, Инсбруке и Дессау. 2020 год Марина завершила результатам 6,92 м в зимнем сезоне и 6,91 — в летнем.

В борьбе за звание лучшего легкоатлета года в Украине интрига сохранялась до последнего. Тройка лидеров — Михаил Кохан, Богдан-Иван Городисский и Андрей Проценко — шла в ногу. В конце концов, Кохан только на один голос опередил Городиского и второй раз подряд получил звание лучшего легкоатлета года.

Отмечается, что в 2020-м Кохан выполнил олимпийский норматив, отправив молот на зимнем чемпионате Украины по метаниям на отметку 77,62 метра. После этого должен был быть Кубок Европы по метаниям, однако его, как и еще много соревнований включая Олимпийские игры, был отменен. В летнем сезоне Михаил Стал третьим в Секешфехервар, повторив олимпийский норматив и установив личный рекорд — 77,78 м. После этого выиграл соревнования в Пярну, чемпионат Украины и чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических ассоциаций.

По материалам: УНН