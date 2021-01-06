Наставник “Мариуполя” назвал цель команды на сезон

Главный тренер “Мариуполя” Остап Маркевич в интервью “Команде 1” рассказал о выходе команды из отпуска, который завершился в азовцев 4 января, передает.

Сейчас команда Маркевича-младшего готовится к сбору, который пройдет в Турции.

“Первый день после отпуска мы посвятили медосмотру. Сейчас в моем распоряжении 22 игрока. Они и еще три вратаря поедут на сбор в Турцию, на который мы отправимся 7 января. Также ждем приезда нескольких новичков – надеюсь, они присоединятся к “Мариуполю” в ближайшие дни и отправятся вместе с нами на сборы”, – начал Маркевич.

Кроме того, он добавил: “дальнейший план работы у нас следующий – проведем тестирование, несколько втягивающих тренировок, а уже непосредственно на сборе в Турции будем набирать кондиции и получать игровую практику. В настоящее время мы запланировали провести пять контрольных матчей – с поляками, сербами и словаками. Весной мы рассчитываем бороться за место, которое позволит выступать в еврокубках. Есть такое желание, и мы приложим максимум усилий, чтобы осуществить эту мечту”, – сказал Маркевич.

Как сообщалось, ранее Маркевич заявил, что отмена технического поражения ФК “Наполи” добавляет надежды на победу Украины в CAS.

По материалам: УНН