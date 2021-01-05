Теннисистка Свитолина узнала первую соперницу в новом сезоне

Состоялась жеребьевка первого в сезоне 2021 года турнира WTA “Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open”, который стартует 5 января в Абу-Даби, передает со ссылкой на WTA Insider.

В основной сетке соревнований — две представительницы Украины — Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свитолина посеяна на турнире под вторым номером и в первом круге встретится с американкой Джессикой Пегула (62-я ракетка мира). В следующем круге турнира, в случае победы в первой игре, Свитолина сразится с лучшей в паре Звонарева — Ферро.

Костюк в стартовом матче померяется силами с одной из победительниц квалификационного турнира, в котором примут участие три украинки Екатерина Бондаренко, Надежда Киченок и Валерия Страхова.

Добавим, что призовой фонд соревнований составит 565 тыс. долл.

По материалам: УНН