Соперник “Шахтера” по Лиге Европы продолжил победную серию

В рамках матча 14-го тура чемпионата Израиля по футболу “Маккаби” (Петах-Тиква) принимал “Маккаби” (Тель-Авив), передает со ссылкой на сайты клубов.

Победу одержали гости со счетом 1:0. Автором гола стал Карзев.

Примечательно, что нападающий хозяев Лиэл Абада, который может оказаться в киевском “Динамо”, провел на поле весь поединок.

Стоит отметить, что в турнирной таблице “Маккаби” из Тель-Авива теперь опережает команду из Петах-Тиквы на три очка в борьбе за второе место.

Примечательно, что “Маккаби” из Тель-Авива в плей-офф Лиги Европы сыграет с донецким “Шахтером”.

Как писал , “Маккаби” уволил тренера.

По материалам: УНН