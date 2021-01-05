Спорт
Соперник “Шахтера” по Лиге Европы продолжил победную серию
В рамках матча 14-го тура чемпионата Израиля по футболу “Маккаби” (Петах-Тиква) принимал “Маккаби” (Тель-Авив), передает со ссылкой на сайты клубов.
Победу одержали гости со счетом 1:0. Автором гола стал Карзев.
Примечательно, что нападающий хозяев Лиэл Абада, который может оказаться в киевском “Динамо”, провел на поле весь поединок.
Стоит отметить, что в турнирной таблице “Маккаби” из Тель-Авива теперь опережает команду из Петах-Тиквы на три очка в борьбе за второе место.
Примечательно, что “Маккаби” из Тель-Авива в плей-офф Лиги Европы сыграет с донецким “Шахтером”.
Как писал , “Маккаби” уволил тренера.
По материалам: УНН