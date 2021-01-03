Зинченко может продолжить карьеру в римском футбольном клубе – СМИ

Александр Зинченко

Римский “Лацио” заинтересован в кандидатуре украинского футболиста “Манчестер Сити” Александра Зинченко, сообщает со ссылкой на “Corriere Dello Sport”.

“Орлы” могут предложить “горожанам” взять в аренду Зинченко с правом выкупа. Стоимость трансфера составит 20 млн евро.

Однако “Лацио” рассматривает и несколько других вариантов усиления состава, а именно Домагоя Брадарича из “Лилля” и Димитрия Каменовича с “Чукаричек”.

Добавим, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл только в шести матчах “Сити” во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

По материалам: УНН