Спорт

Зинченко может продолжить карьеру в римском футбольном клубе – СМИ

Photo of Admin Admin Send an email 8 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Зинченко может продолжить карьеру в римском футбольном клубе - СМИ

Александр Зинченко

Римский “Лацио” заинтересован в кандидатуре украинского футболиста “Манчестер Сити” Александра Зинченко, сообщает со ссылкой на “Corriere Dello Sport”.

“Орлы” могут предложить “горожанам” взять в аренду Зинченко с правом выкупа. Стоимость трансфера составит 20 млн евро.

Однако “Лацио” рассматривает и несколько других вариантов усиления состава, а именно Домагоя Брадарича из “Лилля” и Димитрия Каменовича с “Чукаричек”.

Добавим, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл только в шести матчах “Сити” во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 8 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

США оштрафовала криптовалютный сервис BitGo за обслуживание клиентов в Крыму

1 час ago

4 января в Украине ожидается переменная облачность, днем местами до +9 °С

2 часа ago

В Швейцарии показали прототип городского аэротакси с вертикальным взлетом

2 часа ago

Прыгнул с катера и поплыл к пляжу: видео, как куражился президент Бразилии

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button