Гендиректор “Шахтера” оценил работу главного тренера клуба

Луиш Каштру

Генеральный директор “Шахтера” Сергей Палкин дал положительную оценку наставнику клуба Луишу Каштру по итогам 2020 года, сообщает со ссылкой на youtube-канал “Шахтера”.

Палкин отметил успехи “горняков” в предыдущем розыгрыше чемпионата Украины и Лиги Европы, назвав удивительно солидной работу Каштру в клубе.

“Для нас самое главное – европейские турниры и чемпионат Украины. Если взять прошлый сезон – выиграл чемпионат с огромным отрывом от второго места, дошел до полуфинала Лиги Европы. Затем случилась пандемия, все перевернулось. Конечно, это влияет на команду, нв клуб, на УПЛ и весь мир. Мы понимаем все эти причины. При этом у нас групповой этап ЛЧ, группа “смерти”, он выходит из этой группы, оставляя “Интер” на 4-й позиции. на секундочку, это команда, которая стоит 630 млн евро, чей тренер один из лучших в мире. Это дорогого стоит. Этот год Каштру провел очень достойно, солидно. Ему можно поставить пятерку по 5-балльной шкале”, – подчеркнул Палкин.

Добавим, после первой части сезона чемпионата Украины сезона 2020-21 “Шахтер” на один балл отстает от “Динамо”.

По материалам: УНН