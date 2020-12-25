Клуб УПЛ объявил о подписании первого зимнего новичка

Первым новичком ФК “Мариуполь” в нынешнее зимнее межсезонье стал Кирилл Меличенко, сообщает со ссылкой на сайт клуба.

Меличенко первую часть сезона провел в “Минае”. 21-летний игрок подписал с клубом контракт до конца 2023 года.

Заметим, что за юношескую команду “Арсенала” Меличенко провел 14 матчей, в которых забил 4 мяча. В 2017 году футболист перешел в “Шахтер”. За юношескую команду “горняков” Меличенко провел 26 игр за молодежный состав — 20 игр (1 гол). Летом 2020 года Кирилл перешел в “Минай”. За ужгородцев Кирилл провел 11 матчей в Премьер-лиге (3 предупреждение).

Стоит отметить, что в активе Меличенко также два матча за юношескую сборную Украины.

По материалам: УНН