Спорт

Экс-защитник “Динамо” оформил победный гол в чемпионате Турции

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
0 0 Менее минуты назад

Экс-защитник "Динамо" оформил победный гол в чемпионате Турции

В 14-м туре чемпионата Турции по футболу ФК “Бешикташ” на выезде переиграл “Анкарагюджю”, передает со ссылкой на сайт соревнований.

Хорватский центрбэк Домагой Вида оказался лучшим в прыжке в чужой штрафной на 61 минуте, и головой замкнул подачу партнера — 1:0.

Стамбульский клуб набрал 25 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Для бывшего “динамовца” Виды этот гол стал вторым в нынешней кампании турецкой Суперлиги.

Вашему вниманию результаты других противостояний:

  • “Кайсериспор” — “Коньяспор” — 1:2.
  • “Ризеспор” — “Антальяспор” 2:1.
  • “Сивасспор” — “Генчлербирлиги” 3:1.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Локдаун в Украине: Степанов рассказал о работе транспорта

1 час ago

Как будут работать банки на Новый год. График

1 час ago

У нормандского формата и «Минска» еще есть потенциал – Кулеба

3 часа ago

Michelin извинилась перед украинцами за “русский борщ” и собирается в Киев

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button