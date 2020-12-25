Спорт
Экс-защитник “Динамо” оформил победный гол в чемпионате Турции
В 14-м туре чемпионата Турции по футболу ФК “Бешикташ” на выезде переиграл “Анкарагюджю”, передает со ссылкой на сайт соревнований.
Хорватский центрбэк Домагой Вида оказался лучшим в прыжке в чужой штрафной на 61 минуте, и головой замкнул подачу партнера — 1:0.
Стамбульский клуб набрал 25 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Для бывшего “динамовца” Виды этот гол стал вторым в нынешней кампании турецкой Суперлиги.
Вашему вниманию результаты других противостояний:
- “Кайсериспор” — “Коньяспор” — 1:2.
- “Ризеспор” — “Антальяспор” 2:1.
- “Сивасспор” — “Генчлербирлиги” 3:1.
По материалам: УНН