Экс-защитник “Динамо” оформил победный гол в чемпионате Турции

В 14-м туре чемпионата Турции по футболу ФК “Бешикташ” на выезде переиграл “Анкарагюджю”, передает со ссылкой на сайт соревнований.

Хорватский центрбэк Домагой Вида оказался лучшим в прыжке в чужой штрафной на 61 минуте, и головой замкнул подачу партнера — 1:0.

Стамбульский клуб набрал 25 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Для бывшего “динамовца” Виды этот гол стал вторым в нынешней кампании турецкой Суперлиги.

Вашему вниманию результаты других противостояний:

“Кайсериспор” — “Коньяспор” — 1:2.

“Ризеспор” — “Антальяспор” 2:1.

“Сивасспор” — “Генчлербирлиги” 3:1.

По материалам: УНН