Вукоевич рассказал о зимней комплектации “Динамо”

Ассистент главного тренера “Динамо” Огнен Вукоевич рассказал, планирует ли киевский клуб усиление состава в зимнее трансферное окно, передает со ссылкой на сайт “Jutarnji list”.

“Бело-синие” планируют усилить состав несколькими исполнителями.

“Мы постараемся пригласить двух-трех игроков. Если это произойдет, то чемпионская гонка с „Шахтером“ будет до самого конца сезона. И в Лиге Европы мы были бы конкурентоспособными. Наш соперник в 1/16 финала ЛЕ — „Брюгге“, думаю, что в данный момент наши шансы 55 процентов на 45. Если мы станем сильнее, конечно, наши перспективы вырастут”, — подчеркнул хорватский тренер.

Примечательно что на прошлой неделе Вукоевич приехал из Киева в отпуск в Хорватию, после удачной осени, поработав на скамейке запасных “Динамо” помощником Мирчи Луческу.

По материалам: УНН