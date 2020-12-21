Спорт

Рекорд “Серии А”: португалец Леау забил самый быстрый гол в истории чемпионата

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Рекорд "Серии А": португалец Леау забил самый быстрый гол в истории чемпионата

Португальский форвард “Милана” Рафаэль Леау стал автором самого быстрого гола в истории чемпионата Италии, передает корреспондент

Сегодня, в рамках 13-го тура, 21-летний нападающий отличился через 6,2 секунды после стартового свистка.

Добавим, что это помогло “Милану” победить “Сассуоло” со счетом 2:1 и продолжить находиться на первой строчке чемпионата.

Напомним, вчера дубль Криштиану Роналду помог “Ювентусу” одолеть “Парму” со счетом 4:0.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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