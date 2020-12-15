Спорт

Украинец Лень дебютировал за “Торонто Рэпторс”

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Украинец Лень дебютировал за "Торонто Рэпторс"

Центровой сборной Украины Алексей Лень провел дебютный матч за клуб НБА “Торонто Рэпторс” в рамках предсезонного турнира в игре с “Шарлотт Хорнетс”, передает

Начало матча не задался для “Торонто” — 8:26. Однако в середине второй четверти канадцы уже лидировали в счете — 47:44.

Впервые на паркете наш “бигмен” появился только с началом третьей четверти. За свои 8:30 минуты он успел пробить шесть штрафных, из которых в цель попали всего три. Также в его активе 3 подбора, 2 перехвата и блок-шот.

Добавим, что 15 декабря “Торонто” во второй раз сыграет с “Шарлотт”.

По материалам: УНН

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