Спорт

Форвард Яремчук оформил победный гол в игре первенства Бельгии

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Форвард Яремчук оформил победный гол в игре первенства Бельгии

В 16-м туре чемпионата Бельгии по футболу “Гент” нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на своем поле принимал “Стандард”. Об этом сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Наш форвард вышел в стартовом составе, отыграл весь поединок и на 86-й минуте забил мяч, который принес его команде победу со счетом 2:1.

Роман Безус и Игорь Пластун провели весь матч на скамейке запасных хозяев поля.

Сейчас с 19-ю очками “Гент” занимает двенадцатое место в турнирной таблице О Лиги.

Добавим, в бомбардирской гонке Яремчук разделяет 5-7 места с 8-ю голами и уступает лидеру Онуачу из “Гента” шестью мячами.

По материалам: УНН

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