Спорт

Защитник сборной Украины помог “Андерлехту” обыграть лидера первенства Бельгии

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Защитник сборной Украины помог "Андерлехту" обыграть лидера первенства Бельгии

В стартовом матче 16-го тура чемпионата Бельгии “Андерлехт” защитника национальной сборной Украины Богдана Михайличенко принимал на своем поле лидера первенства — “Гент”. Об этом сообщает сайт УАФ, передает

Наш футболист вышел в стартовом составе, получил желтую карточку и сыграл полный поединок, закончившийся победой его команды со счетом 1:0 благодаря реализованному пенальти от Нмечи.

Имея в активе 26 очков, “Андерлехт” занимает четвертое место в турнирной таблице бельгийской ПроЛиги, и отстает от лидера только на 5 баллов.

Добавим, “Гент” трех игроков из Украины свой поединок данного тура проведет 13 декабря дома против “Стандарда”.

По материалам: УНН

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