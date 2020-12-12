Спорт

Португальский дуэт признан лучшим футболистом и тренером месяца в АПЛ

Photo of Admin Admin Send an email 13 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Португальский дуэт признан лучшим футболистом и тренером месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала имена лучших футболиста и тренера по итогам ноября в АПЛ, передает со ссылкой на сайт соревнований.

Лучшим среди игроков признано португальского хавбека “Манчестер Юнайтед” Бруну Фернандеша.

На приз претендовали защитники Бен Чилуэлл (“Челси”, 1 гол в 3 матчах) и Анджело Огбонна (“Вест Хэм”, 1 гол в 3 матчах), полузащитники Пьер-Эмиль Хейбьерг (“Тоттенхэм”), Джеймс Уорд-Проуз ( “Саутгемптон”, 3 гола, 2 ассиста в 4 матчах) и Джек Грилиш (“Астон Вилла”, 2 гола и 2 ассиста в 4 матчах).

Заметим, что звание лучшего тренера получил коуч “Тоттенхэма” — португалец Жозе Моуринью. В ноябре подопечные Моуринью сыграли в чемпионате Англии четыре матча, в которых одержали три победы и один раз сыграли вничью.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 13 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

AstraZeneca согласилась испытать свою вакцину с российской: что их роднит?

45 минут ago

12 декабря: праздник, приметы и суеверия

1 час ago

За эту неделю Нацбанк выкупил на межбанке $79 миллионов

1 час ago

Украина может стать центром инноваций в ближайшие годы – эксперт

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button