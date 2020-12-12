Португальский дуэт признан лучшим футболистом и тренером месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала имена лучших футболиста и тренера по итогам ноября в АПЛ, передает со ссылкой на сайт соревнований.

Лучшим среди игроков признано португальского хавбека “Манчестер Юнайтед” Бруну Фернандеша.

На приз претендовали защитники Бен Чилуэлл (“Челси”, 1 гол в 3 матчах) и Анджело Огбонна (“Вест Хэм”, 1 гол в 3 матчах), полузащитники Пьер-Эмиль Хейбьерг (“Тоттенхэм”), Джеймс Уорд-Проуз ( “Саутгемптон”, 3 гола, 2 ассиста в 4 матчах) и Джек Грилиш (“Астон Вилла”, 2 гола и 2 ассиста в 4 матчах).

Заметим, что звание лучшего тренера получил коуч “Тоттенхэма” — португалец Жозе Моуринью. В ноябре подопечные Моуринью сыграли в чемпионате Англии четыре матча, в которых одержали три победы и один раз сыграли вничью.

По материалам: УНН