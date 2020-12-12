Месси и Роналду вошли в топ-3 претендентов на звание лучшего футболиста года

Международная федерация футбола ФИФА объявила список из трех номинантов, претендующих на приз лучшему игроку 2020 года, передает со ссылкой на сайт ФИФА.

В число номинантов на премию попали нападающий “Барселоны” Лионель Месси, форвард “Ювентуса” Криштиану Роналду и лидер “Баварии” Роберт Левандовски.

Зато номинантами на премию Ференца Пушкаша, которая выдается за лучший гол года, являются Сон Хин-Мин из “Тоттенхэма”, Джорджиан де Арраскет из “Фламенго” и Луис Суарес, выступающий за “Атлетико”.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 17 декабря.

Также добавим, награда “The Best FIFA Player” вручается с 2016 года и до этого ее владельцам дважды был Роналду, а еще по разу Месси, Лука Модрич и Вирджил ван Дейк.

По материалам: УНН