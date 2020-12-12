Спорт

“Химик” одержал пятую подряд победу в баскетбольной Суперлиге Украины

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"Химик" одержал пятую подряд победу в баскетбольной Суперлиге Украины

В матче Суперлиги по баскетболу встретились “Химик” и БК “Запорожье”, передает со ссылкой на ФБУ.

“Химик” уверенно начал поединок. В первой четверти команда Виталия Степановского уступила только в борьбе под щитами и то минимально (8 подборов против 9). Во всех остальных аспектах южненцы победили — 25:17 в счете.

Однако во второй четверти счет был сравнен — 42:42. После перерыва “Химик” смог вырваться вперед на 9 очков. В заключительной 10-минутке хозяева удержали положительные цифры на табло. Как итог, победа южненцев — 83:73.

Лучшим в матче стал Тейрел Нельсон, набравший 20 очков и сделавший 12 подборов.

Добавим, “Химик” получил 5-й подряд выигрыш в Суперлиге и занимает 5-е место с 7-ю победами в целом. “Запорожье” имеет шесть выигрышей.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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