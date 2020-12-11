С помощью футбола будут проводить физическую и психологическую реабилитацию военных

Министерство по делам ветеранов поддержало инициативу Украинской ассоциации футбола по физической и психологической реабилитации военных. Об этом заявил заместитель министра Александр Терещенко, передает со ссылкой на пресс-службу министерства.

“Уже седьмой год идет война за нашу независимость. В Украине сейчас более 400 тысяч ветеранов, вернувшихся с войны, из которых более 15 тысяч являются лицами с инвалидностью. Мы имеем огромную ответственность перед ними. Государству, общественности и бизнесу нужно объединить усилия для помощи ветеранам в социализации, реабилитации и адаптации в мирную жизнь. Именно поэтому, Минветеранов поддержало инициативу ветеранского футбола, как одного из видов спортивной реабилитации”, – прокомментировал Терещенко.

Он добавил, что трехсторонний договор о сотрудничестве между министерством, УАФ и Федерацией футбола участников АТО было подписано на днях.

Цель сотрудничества – поддержать ветеранов, привлечь их к физической и психологической реабилитации, популяризировать спорт и здоровый образ жизни в ветеранской общественности.

Как писал ранее УАФ подписала меморандум с Минцифры, таким образом приобщившись к проекту “Дия”.

По материалам: УНН