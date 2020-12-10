Спорт

Сборная Украины объявила составы команд на третий этап Кубка мира по биатлону

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Сборная Украины объявила составы команд на третий этап Кубка мира по биатлону

В австрийском Хохфильцене состоялись спринтерские гонки у женщин и мужчин в рамках первого соревновательного дня третьего этапа Кубка мира по биатлону, передает со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

В состав сборных попали:

Женщины: Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Екатерина Бех.

Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал.

Отметим, что завтра этап стартует двумя спринтерскими гонками.

Напомним, что украинская биатлонистка вошла в топ-15 заключительной гонки второго этапа Кубка мира.

По материалам: УНН

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