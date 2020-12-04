Спорт

Победный мяч: украинский защитник отметился дебютным голом в еврокубках

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Победный мяч: украинский защитник отметился дебютным голом в еврокубках

Украинский игрок чешского “Слована” Тарас Качараба отметился голом в 5-м туре Лиги Европы против “Гента”, передает со ссылкой на сайт УЕФА.

При счете 1:1 “Слован” заработал право на пробитие штрафного на 55 минуте. Голкипер “Гента” отбил мяч перед собой после удара со штрафного, но первым на добивании удачно сыграл Качараба — 2:1.

Примечательно, что это первый гол в карьере украинца в еврокубках.

Добавим также, 25-летний Качараба начинал карьеру в структуре “Шахтера”, а также успел поиграть в “Говерле” и “Звезде”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
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